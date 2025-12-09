Io sono Farah, anticipazioni 9 dicembre 2025 (ore 23,59)

Io sono Farah, trama e anticipazioni puntata di martedì 9 dicembre 2025 (ore 23,59)

Mehmet cena con Bade e giunge alla conclusione che la famiglia Akinci potrebbe essere coinvolta nell’omicidio di Alperen. Questo lo porta a chiedere a Ilyas di ottenere i tabulati telefonici di tutti i membri della famiglia per approfondire le indagini. Nel frattempo, Farah decide di accettare l’offerta di Vera e si presenta il giorno successivo a casa sua. Vera convince Ali Galip a promettere alla donna che non le sarà fatto alcun male. Nonostante il suo disappunto, Ali Galip cede alla richiesta della moglie.

Tahir, testimone della scena, cerca di dissuadere Farah dal fidarsi di queste persone, insistendo sul fatto che sono pericolosi. Tuttavia, per Farah, questa sembra l'unica possibilità per rimanere in Turchia. Tahir allora le propone di sposarlo, così potrà richiedere la cittadinanza. Durante la loro discussione, la polizia arriva per arrestare Kaan. Tahir cerca inutilmente di far fuggire Farah, ma Bekir riesce a trattenerla. L'intera famiglia si reca quindi al commissariato. Hamza è furioso con Mehmet, accusandolo di agire basandosi esclusivamente su sospetti.