Io Sono Farah anticipazioni: Tahir e Farah si sposano!

Dopo un primo tentativo andato male, Farah Erşadi (Demet Özdemir) e Tahir Lekesiz (Engin Akyürek) riusciranno a diventare marito e moglie. Una vera e propria svolta nelle prossime puntate di Io Sono Farah, destinata ad aprire diverse dinamiche…

Io Sono Farah, news: il primo matrimonio (saltato) tra Farah e Tahir

Farah accetterà di sposare Tahir su consiglio di Vera (Senan Kara) e Ali Galip Akıncı (Mustafa Avkıran) per ottenere la cittadinanza turca e non dover tornare in Iran insieme al piccolo Kerimşah (Rastin Paknahad), sempre più vicino al trapianto di midollo osseo in grado di salvargli la vita. Tuttavia, un primo tentativo di nozze con il “criminale” sfumerà durante il momento della firma dei documenti.

Alcuni uomini capeggiati da Orhan Koşaner (Ali Sürmeli), intenzionato a dare un avvertimento ad Ali Galip affinché non faccia del male al figlio adottivo Mehmet (Fırat Tanış), cominceranno a fare fuoco nel giardino di villa Akinci. Di conseguenza, le nozze tra Farah e Tahir salteranno, nonostante i voti nuziali già pronunciati, e la donna comincerà ad avere dei dubbi alla sua unione “senza amore” con il Lekesiz. Farah si domanderà infatti se sia giusto affiancare al figlio gravemente malato un vero e proprio criminale. Un dubbio che aumenterà in seguito ad una discussione presa con l’uomo…

Io Sono Farah, trame: Tahir non riesce ad uccidere Mehmet

Fraintendendo completamente una richiesta di Vera, che lo inviterà a fare tutto ciò che è necessario affinché non rappresenti più una minaccia per la loro famiglia, Ali Galip darà a Tahir l’ordine di uccidere Mehmet. Visto che quello sarà l’unico modo per rientrare nelle grazie del “boss”, Lekesiz cercherà di assecondare la richiesta di Ali Galip, ma alla fine non riuscirà a premere il grilletto e risparmierà la vita all’ispettore, nel frattempo sospeso dal servizio per le sue indagini strampalate su Kaan (Oktay Çubuk) circa l’omicidio di Alperen.

Appena le parlerà dell’ordine che ha ricevuto, Farah temerà dunque che Tahir abbia davvero ucciso Mehmet e gli dirà a chiare lettere che non può invischiare Kerimşah in una famiglia di stampo mafioso, motivo per il quale non può più sposarlo. La Ersadi resterà dunque particolarmente sorpresa quando Tahir le dirà che non è riuscito a portare avanti l’ennesimo assassinio perché stava pensando al suo bene e a quello di Kerim.

Io Sono Farah, spoiler: Tahir e Farah si sposano!

Non a caso, il mattino successivo, Tahir organizzerà un matrimonio a sorpresa nell’appartamento di Farah, in modo tale che possa assistere alla cerimonia anche Kerim, dalla sua stanza completamente sterilizzata. I due protagonisti diventeranno così a tutti gli effetti marito e moglie, senza che nemmeno Ali Galip e Vera lo sappiano. Il boss e la consorte scopriranno infatti delle nozze soltanto a cose fatte.

Ad ogni modo, il momento romantico non risolverà affatto i problemi di Tahir: possiamo infatti anticiparvi che Mehmet si avventerà contro di lui quando scoprirà da Bade Akıncı (Burcu Türünz) che ha ricevuto da Ali Galip l’ordine di ucciderlo. Tra i due uomini si creerà dunque uno scontro piuttosto accesso che, ancora una volta, farà stare in pensiero Farah, proprio mentre i medici le diranno che il trapianto per Kerimşah è stato fissato entro due giorni… Seguici su Instagram.