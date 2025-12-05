Io Sono Farah anticipazioni: Tahir sul punto di uccidere Mehmet ma…

Un ordine per niente gradito attende Tahir Lekesiz (Engin Akyürek) nel corso delle prossime puntate di Io Sono Farah: il criminale dovrà infatti sbarazzarsi dell’ispettore Mehmet Koşaner (Fırat Tanış), proprio come gli dirà di fare il “boss” Ali Galip Akıncı (Mustafa Avkıran). Tuttavia, per via dei sentimenti che starà cominciando a provare per Farah Erşadi (Demet Ozdemir), Tahir sarà incerto sul da farsi…

Io Sono Farah, news: Tahir e il matrimonio mancato con Farah

La storyline si delineerà in seguito al matrimonio saltato all’ultimo minuto tra Farah e Tahir. Durante il momento della firma dei documenti, villa Akinci verrà infatti assaltata da una squadra di uomini mandata lì da Orhan Koşaner (Ali Sürmeli), il quale darà così un avvertimento ad Ali Galip.

Tuttavia, a dispetto di ogni pronostico, l’Akinci Senior deciderà di andare fino in fondo col suo proposito, ossia uccidere Mehmet, colpevole di aver fatto arrestare il figlio Kaan Akıncı (Oktay Çubuk) per l’omicidio del poliziotto sotto copertura Alperen utilizzando, a suo dire, una falsa pistola per accusarlo. Una pista sbagliata che, in realtà, farà capire a Mehmet, nel frattempo sospeso dalla polizia, che Kaan potrebbe non aver ucciso l’amico e fidato collega…

Io Sono Farah, trame: Bade cerca di avvertire Mehmet ma…

Mentre una serie di flashback porterà i telespettatori a scoprire che Orhan ha deciso di adottare Mehmet perché i suoi genitori sono stati uccisi da Ali Galip e i suoi uomini durante una fuga (avvenuta tanti anni prima) con Vera Akıncı (Senan Kara), l’ormai ex ispettore Koşaner se la vedrà davvero brutta. Ali Galip darà infatti ordine a Tahir di assassinare Mehmet per rientrare ufficialmente nelle sue grazie e dimostrargli che può tornare a fidarsi di lui.

Un compito che verrà immediatamente intercettato dall’avvocatessa Bade Akıncı (Burcu Türünz), la quale andrà contro gli interessi dello zio e della sua famiglia criminale per cercare di mettere Mehmet sull’avviso. Non a caso, Bade inviterà Mehmet a cena per chiedergli di desistere dalle sue indagini contro gli Akinci, ma l’uomo non ne vorrà sapere di rassegnarsi e le giurerà che non si fermerà finché l’assassino di Alperen non sarà tra le sbarre.

Io Sono Farah, spoiler: Tahir sul punto di uccidere Mehmet

Appena Bade lascerà innervosita la cena, Mehmet verrà dunque raggiunto al tavolo da Tahir, armato di pistola (con tanto di silenziatore) per eseguire lo sgradito compito che gli ha dato Ali Galip. Come vi abbiamo anticipato all’inizio di questo post, Tahir si farà però prendere dai rimorsi di coscienza e, anche se lo seguirà fino all’esterno del locale, non riuscirà a premere il grilletto contro Koşaner.

Insomma, Lekesiz contravverrà per l’ennesima volta ad un ordine di Ali Galip e, al tempo stesso, capirà che sono i sentimenti che sente per Farah e il piccolo Kerimşah (Rastin Paknahad) che lo stanno cambiando nel profondo. Motivo per il quale deciderà di fare un secondo tentativo di nozze con la Erşadi affinché possa così ottenere la cittadinanza turca e non dover lasciare la Turchia. Stavolta il matrimonio andrà a buon fine? Seguici su Instagram.