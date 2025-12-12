Io Sono Farah: ecco chi ha ucciso davvero Alperen! | Anticipazioni

Il mistero che ha aperto le vicende di Io Sono Farah sta per risolversi, almeno per i telespettatori. Nel corso delle prossime puntate della dizi turca emergerà infatti il vero assassino del poliziotto sotto copertura Alperen. Un flashback spiegherà che cosa è davvero successo il giorno in cui l’uomo è stato ucciso e, ovviamente, il giovane Kaan Akıncı (Oktay Çubuk) non avrà nessuna colpa…

Io Sono Farah, news: Mehmet e il nuovo indizio sulla scena del crimine

La storyline inizierà a complicarsi nel momento in cui, durante un ulteriore sopralluogo nel locale in cui Alp è stato ucciso, il commissario Mehmet Koşaner (Fırat Tanış) e il fidato İlyas (Kemal Burak Alper) troveranno un secondo bossolo di pistola. A quel punto, visto che l’arma utilizzata da Kaan non risulterà compatibile con il proiettile che ha effettivamente messo fine alla vita di Alp, a Mehmet non resterà altro da fare se non considerare l’idea che non sia stato il figlio di Ali Galip Akıncı (Mustafa Avkıran) a sporcarsi le mani di sangue.

E così mentre Kaan vedrà archiviare tutte le accuse contro di sé, Mehmet si ritroverà per l’ennesima volta con un pugno di mosche in mano e cercherà di mettere ulteriormente sotto torchio Tahir Lekesiz (Engin Akyürek), l’unico che a suo dire potrebbe davvero sapere ciò che è successo a Alp.

Io Sono Farah, trame: una nuova verità sconvolge Mehmet

Agendo in tale modo, Mehmet andrà però incontro ad una sconvolgente verità: stanco per il modo in cui il commissario starà mettendo alla prova il suo matrimonio appena celebrato con Farah Erşadi (Demet Özdemir), Tahir deciderà di raccontare al suo “nemico” una scomoda verità.

Senza alcun preavviso, Lekesiz si presenterà in orario notturno in casa di Mehmet e gli mostrerà un video dal quale sarà chiaro che, prima di venire ucciso, Alp era stato “istruito” da Ali Galip, in modo tale da non passare alla polizia informazioni utili sul suo conto. Una verità che sconvolgerà Mehmet, che però in quei precisi istanti capirà per quale ragione l’Akinci Senior fosse sempre un passo avanti rispetto alle sue indagini: era Alp a riferirgli tutto quanto!

Io Sono Farah, spoiler: ecco chi ha ucciso davvero Alperen!

Partendo da questi presupposti, i telespettatori scopriranno dunque il vero colpevole. Nel momento in cui Mehmet sembrerà davvero disposto a tutto per scovare l’assassino, İlyas apparirà sempre più nervoso. Un flashback mostrerà dunque che era stato proprio lui ad introdursi, quella notte, nel locale, dove ha avuto modo di sparare ad Alp, approfittando della discussione in corso con Kaan (che poi ha creduto per diverse settimane di averlo ucciso).

Insomma, Mehmet avrà al suo fianco nel bel mezzo delle indagini proprio l'assassino che sta tanto cercando, visto che altri non è che la sua "spalla". Ma per quale motivo İlyas avrà agito in questo modo e, soprattutto, per conto di chi avrà sparato ad Alp?