Io Sono Farah: Gönül e Kaan decidono di sposarsi ma… | Anticipazioni

Un colpo di testa dei giovani Gönül Koşaner (Derya Pınar Ak) e Kaan Akıncı (Oktay Çubuk) agiterà gli animi nelle prossime puntate di Io Sono Farah. Nonostante la rivalità tra le loro famiglie, i due riusciranno infatti a riconciliarsi e vorranno sposarsi ad ogni costo. Ma sarà davvero tutto così semplice?

Io Sono Farah, news: Mehmet fa una scoperta sull’0micidio di Alperen

La storyline comincerà a delinearsi nel momento in cui il commissario Mehmet Koşaner (Fırat Tanış) apprenderà con estremo sgomento che Emir, il ragazzo che frequenta Gönül, è in realtà Kaan. A quel punto, l’uomo raccoglierà tutte le prove in suo possesso contro il ragazzo per l’omicidio di Alperen e lo farà arrestare.

Una mossa che Mehmet potrà portare avanti grazie alla pistola, presunta arma del delitto, che gli verrà consegnata da Tahir Lekesiz (Engin Akyürek), deciso a ogni costo a proteggere Farah Erşadi (Demet Özdemir) dalle ritorsioni di Ali Galip Akıncı (Mustafa Avkıran).

Tutto ciò darà però il via ad un grande mistero, visto che la pistola non risulterà compatibile con quella che ha ucciso Alperen. A Mehmet non resterà dunque altro da fare se non ritornare nel luogo in cui il poliziotto è stato assassinato e, proprio lì, troverà un secondo bossolo, che gli darà modo di pensare che ad uccidere Alperen sia stato qualcun altro…

Io Sono Farah, trame: Gönül cerca di allontanarsi da Kaan

Nel frattempo, proprio grazie a Mehmet, Gönül apprenderà che il suo amato Emir si chiama Kaan ed è l’indiziato numero uno per la morte di Alperen. Sotto choc, la ragazza cercherà ovviamente di allontanarsi dal giovane Akinci, ma i sentimenti che proverà per lui saranno troppo forti. Non a caso, nonostante la forte opposizione della madre Perihan (Lale Başar) e del padre Orhan (Ali Sürmeli), alla fine Gönül cadrà nuovamente tra le braccia di Kaan. Quest’ultimo, infatti, dopo essere stato scagionato le spiegherà che non può essere stato lui ad uccidere Alperen, date le ultime prove emerse.

Contando su tale particolare, Kaan riuscirà dunque a convincere Gönül a fuggire per qualche giorno insieme a lui. Una breve trasferta durante la quale i ragazzi prenderanno una clamorosa decisione…

Io Sono Farah, spoiler: Gönül e Kaan decidono di sposarsi ma…

In tal senso, possiamo anticiparvi che Kaan chiederà con successo a Gönül di diventare sua moglie. Un proposito che i novelli fidanzati vorranno concretizzare nel più breve tempo possibile, al fine di evitare che le loro famiglie possano intromettersi facendo saltare l’unione.

Ma andrà tutto per il verso giusto? Occhio perché sia gli Akinci e sia i Koşaner resteranno attoniti quando scopriranno ciò che Gönül e Kaan vogliono fare, ma nemmeno Farah se ne starà con le mani in mano… Seguici su Instagram.