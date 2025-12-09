La forza di una donna, anticipazioni 10 dicembre 2025

La forza di una donna, anticipazioni puntata di mercoledì 10 dicembre 2025

Sarp è ancora prigioniero nella villa di Nezir, rinchiuso in una stanza insieme a Munir. Profondamente disperato, inizia a credere che la sua morte potrebbe convincere Nezir a rinunciare ai suoi propositi di vendetta contro Bahar e i bambini. Decide quindi di togliersi la vita impiccandosi, ma Nezir interviene inaspettatamente, impedendo il suo gesto e infliggendo una dura punizione a Munir.

Nel frattempo, Yusuf e Arif vengono arrestati e condotti in carcere. Infine, Hatice si adopera per favorire un riavvicinamento tra Emre e Şirin, preparando anche un delizioso börek per l’occasione… Seguici su Instagram.