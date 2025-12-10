La forza di una donna, anticipazioni 11 dicembre 2025

La forza di una donna, anticipazioni puntata di giovedì 11 dicembre 2025

Sirin sembra nutrire un interesse sempre più marcato verso Emre, sentimento che, a quanto pare, viene ricambiato dall’uomo. Quando Ceyda ne viene a conoscenza tramite Hatice, la situazione la lascia contrariata e profondamente infastidita. Determinata a chiarire la faccenda, decide di affrontare direttamente Emre per discutere ciò che ha scoperto. Nel frattempo, Arif e Yusuf sono coinvolti in una questione legale e ricevono l’assegnazione di un difensore d’ufficio, che si rivela essere una donna dall’aria competente.

L'avvocato dimostra di essere particolarmente informata riguardo alla complessa storia che circonda Sarp, lasciando intuire una conoscenza privilegiata dei fatti. Intanto, Hatice ha un incontro con una vicina di casa, la quale le racconta di aver visto Enver da poco. Tuttavia, alcuni dettagli dei discorsi della vicina accendono dei sospetti nella mente di Hatice, spingendola a riflettere con maggiore attenzione sulle informazioni ricevute…