La forza di una donna, anticipazioni 2 dicembre 2025

La forza di una donna, anticipazioni puntata di martedì 2 dicembre 2025

Leyla, in ansia per la salute di Piril, nota un momento critico e decide di contattare Suat in segreto, informandolo che sua figlia ha assunto farmaci nel tentativo di togliersi la vita. Di fronte alla gravità della situazione, Suat si mobilita immediatamente e, insieme a Munir, si dirige verso la casa in montagna con l’intenzione di riportare a casa Piril e i suoi figli. Nel frattempo, Emre propone a Ceyda una cena fuori per aiutarla a distendersi e allentare le tensioni.

Al negozio, la moglie di Dündar scopre un comportamento problematico da parte di Sirin: si accorge che quest’ultima scoraggia i clienti dall’acquisto dei loro prodotti, danneggiando il lavoro. Di conseguenza, Dündar è costretto a prendere un provvedimento drastico, licenziando Sirin e informando Enver dell’accaduto.

Quando Suat arriva alla casa in montagna, un acceso confronto ha luogo tra lui e Sarp. Nel frattempo, Bahar, che ascolta la discussione, prende una decisione e chiede a Piril di portare lei e i suoi figli insieme a loro. Nel frattempo, Nezir viene informato del ritorno di Piril all'albergo…