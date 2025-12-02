La forza di una donna, anticipazioni 3 dicembre 2025

La forza di una donna, anticipazioni puntata di mercoledì 3 dicembre 2025
Piril, insieme ai suoi due figli Ali e Ömer, viene portata via da Suat dalla casa di montagna. L’uomo decide di sistemarli in un albergo che reputa più sicuro. Bahar, disperata, supplica Suat di prendersi cura anche di Piril, Nisan e Doruk, ma la sua richiesta viene respinta con un secco rifiuto. Allo stesso tempo, Sarp cerca di convincere Piril a non andarsene, ma lei, stanca della situazione, preferisce affrontare tutto da sola piuttosto che rimanere accanto a un uomo che non la ama.
Nel frattempo, Nezir sprona Azmi a fare il possibile per scoprire dove si trova la casa di montagna dove si trovano Sarp, Bahar e i bambini. Infine, nella casa di Enver, Hatice perde finalmente la pazienza di fronte all’ennesimo problema causato da Sirin… Seguici su Instagram.