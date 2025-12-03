La forza di una donna, anticipazioni 4 dicembre 2025

La forza di una donna, anticipazioni puntata di giovedì 4 dicembre 2025

Sarp si confronta con Bahar, ammettendo di non avere una soluzione per uscire dalla difficile situazione in cui si trovano. Hatice scopre il braccialetto che Suat ha donato a Sirin e pretende chiarimenti dalla ragazza. Nel frattempo, Ceyda partecipa a una festa privata insieme a Emre e Aysin, ma appena arrivata si sente completamente fuori luogo. Mentre accade tutto questo, due individui sospetti fanno irruzione nel bar di Arif… Seguici su Instagram.