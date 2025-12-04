La forza di una donna, anticipazioni 5 dicembre 2025

La forza di una donna, anticipazioni puntata di venerdì 5 dicembre 2025
In seguito al ritrovamento di una pistola nel bar di Arif, la polizia arresta lui, Yusuf e due loro amici, collegandoli all’omicidio di Yeliz. Intanto, una guardia del corpo rinviene una microspia nascosta nella stanza d’albergo dove risiede Piril. È Nezir a predisporre la sorveglianza su Piril per riuscire a scoprire il nascondiglio di Sarp.
Dopo aver individuato la microspia, Suat ordina il ritiro delle guardie del corpo dalla casa di montagna dove si trovano nascosti Sarp, Bahar, Nisan e Doruk. Successivamente, Suat menziona intenzionalmente la posizione della casa parlando vicino alla microspia. Informato sull'ubicazione del rifugio, Nezir si prepara personalmente, armato, per andare ad affrontare Suat e vendicare la morte del figlio Mert…