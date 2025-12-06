La forza di una donna, anticipazioni 8 dicembre 2025

La forza di una donna, anticipazioni puntata di lunedì 8 dicembre 2025

Bahar e i bambini si trovano nella casa di Nezir dove, nonostante vengano trattati con ogni riguardo, sono comunque molto spaventati. Nel frattempo, Sarp riesce a rientrare a casa dopo l'incidente, ma non trova nessuno. Decide quindi di lasciare un messaggio a Piril, che si attiva immediatamente per andare ad aiutarlo. Tuttavia, quando arriva davanti alla porta della sua stanza d'albergo, invece di trovarvi i suoi uomini, si imbatte in Nezir, che rapisce lei e i gemelli. Münir informa subito Suat della situazione, provocandogli un malore. Nel frattempo, Sirin intrattiene uno scambio di messaggi maliziosi con Emre…