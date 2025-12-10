La forza di una donna, anticipazioni dal 15 al 20 dicembre 2025

Anticipazioni e trame settimanali puntate La forza di una donna da lunedì 15 a sabato 20 dicembre 2025

Sirin porta il börek al bar di Emre e gli fa notare che il giorno prima era impegnato a chiacchierare con alcune ragazze. Per rimediare, Emre la invita a cena, salvo poi ricordare di avere già un altro impegno e rinviare l’uscita. Nel frattempo, Suat è tenuto prigioniero insieme a Sarp e Münir e teme per la sicurezza di Piril e dei bambini. Sarp lo accusa di averli venduti a Nezir.

Idil confessa a Sirin di avere dei debiti e Sirin si offre di aiutarla, salvo poi prenderla in giro. Intanto Ceyda segue Hatice fino a casa per parlare con Enver e, nell’attesa, le scappa detto che Sirin ha tentato di sedurre Sarp dando a Idil un’arma per vendicarsi. Enver, per non turbare Hatice, lascia il lavoro da Hasan e, una volta rientrato, accetta la proposta di Ceyda di gestire il bar di Arif in sua assenza.

A casa di Nezir, Piril ruba un coltello con l’intenzione di ucciderlo, ma Bahar la convince a non perdere la calma. Arif, accusato di complicità nell’omicidio di Yeliz, finisce in carcere e così Enver prende in mano la gestione del suo locale con l’aiuto di Ceyda.

Nezir propone un patto a Bahar e Piril: se una delle due accetterà di sposarlo e vivere con i bambini nella sua casa, lascerà libero Sarp. Poiché le due non riescono a trovare un accordo, sarà lui a decidere chi dovrà diventare sua moglie. Dopo averlo comunicato anche a Sarp e Suat, Suat – nel tentativo di ottenere clemenza – ammette di aver agito deliberatamente per far catturare Sarp.

Nella villa di Nezir, Piril con Ali e Ömer e Bahar con Nisan e Doruk continuano a vivere in una prigione dorata. Nezir mette alla prova Münir ordinandogli di uccidere il fratello Azim, ma Münir sorprendentemente si rifiuta, disobbedendo al capo.

Sirin va a cena con Emre e si finge vittima di Sarp, dichiarando di essere stata molestata da giovane ma di aver taciuto per rispetto di Bahar. Questa versione dei fatti convince Emre della sua integrità morale e lo avvicina ulteriormente a lei.

Kismet riesce a organizzare un incontro segreto tra Arif ed Enver, nonostante le regole del carcere lo vietino. Durante il colloquio, Arif rivela un segreto a Enver, che una volta rientrato a casa sente il bisogno di raccontare tutta la verità a Hatice.

Intanto, nella casa di Nezir, Bahar trova una scatola con un abito da sposa davanti alla sua stanza. Una videochiamata imprevista sconvolge la giornata di Kismet. La polizia fa irruzione nella villa senza però trovare Bahar, Sarp e i bambini, che nel frattempo si presentano a casa di Hatice. Sarp vorrebbe andarsene, ma i bambini insistono perché resti per la notte. Appresa la notizia del ritorno di Bahar, l’avvocata Kismet si presenta da Hatice per interrogare Bahar e Sarp e capire come siano riusciti a fuggire dalla casa di Nezir.

Kismet tenta di comprendere quale sia il motivo per cui Nezir ha liberato tutti all'improvviso, ma senza arrivare a una conclusione che la convinca. Bahar è in ansia per Arif e ne parla con Kismet. Arif non capisce come suo padre Yusuf abbia potuto abbandonare un figlio senza avere rimorsi e ne parla con lui. Sarp chiede a Bahar di poter vivere per un po' di tempo con lei per il bene dei loro figli…