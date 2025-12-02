La forza di una donna, anticipazioni dall’8 al 13 dicembre 2025

Anticipazioni e trame settimanali puntate La forza di una donna da lunedì 8 a sabato 13 dicembre 2025

Bahar e i bambini si trovano nella casa di Nezir: nonostante vengano trattati con cura, sono terrorizzati. Sarp, dopo l’incidente, riesce a tornare a casa ma non trova nessuno. Allora invia un messaggio a Piril, che corre in hotel per aiutarlo. Tuttavia, sulla soglia della sua stanza non trova i suoi uomini, bensì Nezir, che rapisce lei e i gemelli. Münir informa Suat dell’accaduto, e l’uomo si sente male. Intanto Sirin scambia una serie di messaggi maliziosi con Emre e inganna Idil facendole credere che, una volta recuperato il bracciale da Yigit, divideranno i soldi.

Sarp decide di consegnarsi a Nezir e chiede a Münir di accompagnarlo. Durante il tragitto, affida all’uomo le sue ultime volontà e gli raccomanda di mettere in salvo Bahar, Piril e i bambini. Quando Nezir viene avvisato dell’arrivo di Sarp, lo accoglie nel Giardino delle Rose, sotto lo sguardo disperato di Bahar. Sarp tenta di spiegargli che non ha mai desiderato uccidere Mert e che voleva solo proteggere Piril, ma Nezir non vuole ascoltare ragioni e pensa soltanto alla vendetta, usando i figli di Sarp come arma.

Sarp è rinchiuso nella villa di Nezir, prigioniero insieme a Münir. Travolto dalla disperazione e convinto che la sua morte potrebbe salvare Bahar e i bambini, tenta di togliersi la vita impiccandosi. Nezir lo sorprende in extremis, sventa il suicidio e infligge una dura punizione a Münir.

Yusuf e Arif vengono arrestati e portati in carcere. Hatice favorisce un riavvicinamento tra Sirin ed Emre, anche grazie a un delizioso borek preparato da lei. L’interesse di Sirin sembra essere ricambiato, cosa che infastidisce molto Ceyda, che ne viene a conoscenza proprio tramite Hatice e decide di parlarne con Emre. A Arif e Yusuf viene assegnato un avvocato d’ufficio: una donna che sembra conoscere bene tutta la storia legata a Sarp.

Hatice incontra una vicina che sostiene di aver visto Enver, ma alcuni dettagli la insospettiscono. Poco dopo, l’avvocata Kismet rivela ad Arif di essere la figlia di Yusuf. Il trasferimento in una nuova cella provoca ulteriore agitazione in Yusuf.

Nezir costringe Sarp a estrarre a sorte quale dei suoi figli dovrà essere sacrificato: il destino sceglie Doruk. Nezir trascorre del tempo da solo con il bambino in giardino, dove Doruk improvvisa il gioco dell’“ossicino dei desideri”. Divertito, Nezir gli concede di esprimere due desideri.

Sirin e Hatice discutono del misterioso lavoro di Enver, e Sirin ammette di aver sempre saputo la verità su suo padre. Durante la cena organizzata da Nezir arriva un'ospite inattesa. Yusuf, dal canto suo, continua a chiedersi perché Kismet tenga così tanto al caso suo e di Arif. Nel frattempo, Nezir imprigiona anche Suat nello stesso luogo dove sono rinchiusi Sarp e Münir…