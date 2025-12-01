La Forza di una Donna: Hatice e Bahar trattate male da Feride, ecco chi è! | Anticipazioni

Una vera e propria sfuriata attende Bahar (Özge Özpirinçci) e sua madre Hatice Sarikadi (Bennu Yildirimlar) nelle prossime puntate de La Forza di una Donna. Le due donne verranno infatti cacciate dalla caffetteria di Emre Yazici (Ahmet Rıfat Şungar) dalla scontrosa Feride (Türkan Kılıç), che se la prenderà con loro per un motivo ben preciso…

La Forza di una Donna, news: Emre scopre che Arda è suo figlio

La storyline comincerà a complicarsi quando, grazie alle losche manovre della cugina Idil (Büşra İl), Emre avrà la certezza di essere il padre di Arda, il figlio di Ceyda Karataş (Gökçe Eyüboğlu). Sconvolto, l’imprenditore affronterà subito la propria ex, ma tra di loro sarà “guerra totale”.

Senza pensare minimamente alle conseguenze, Emre accuserà infatti Ceyda di essersi riavvicinato a lui soltanto per ingannarlo e, magari, sposarlo per costruire con l’inganno la famiglia che ha sempre sognato al suo fianco. Ovviamente, visto che non avrà mai avuto mire in tal senso, la Karataş si sentirà profondamente offesa dalle insinuazioni dell’uomo e romperà qualsiasi tipo di rapporto con lui, arrivando anche a licenziarsi dalla caffetteria.

Una scelta che Emre accetterà senza opporre resistenza, soprattutto quando Ceyda si calmerà e gli proporrà, senza successo, di restare amici.

La Forza di una Donna, trame: Arda verrà accettato da Emre?

Col trascorrere delle giornate, Emre si interrogherà a fondo su ciò che ha scoperto e non si sentirà per niente pronto all’idea di diventare un vero e proprio padre per Arda. Proprio per questo, nel corso di un dialogo con Bahar, appena ritornata a lavoro dopo la lunga “prigionia” a casa di Nezir (Hakan Karahan), Emre chiarirà che intende comportarsi come se non avesse scoperto dell’esistenza del bambino e del legame che ha con lui.

Anche se non condividerà la decisione presa, Bahar sceglierà di non porsi a muso duro con il suo datore di lavoro e, al tempo stesso, preferirà non dire nulla della scomoda questione a Ceyda, che nel frattempo avrà trovato nuovamente impiego come cantante in alcuni locali notturni. La situazione, però, non farà altro che peggiorare…

La Forza di una Donna, spoiler: Hatice e Bahar trattate in malo modo da Feride, ecco chi è!

Eh sì: messa in allerta da Idil, che le parlerà dell’identità di Arda, Feride si presenterà in caffetteria e, oltre a chiarire di essere la madre di Emre, caccerà via Bahar e Hatice accusandole di avere cospirato insieme a Ceyda per incastrare il figlio all’interno di una relazione che aveva già chiuso diversi anni prima.

Una sfuriata in piena regola che non piacerà a Bahar e Hatice, che lasceranno la caffetteria dopo un breve litigio con Feride. Ma come la prenderà Emre, una volta che scoprirà ciò che ha fatto la madre? Seguici su Instagram.