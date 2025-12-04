La Forza di una Donna: Sarp in arresto | Anticipazioni

Può mai andare tutto liscio a La Forza di una Donna quando è prevista un’importantissima festa? Ovviamente no! Non a caso, nel corso delle prossime puntate della dizi turca, Sarp Çeşmeli (Caner Cindoruk) si troverà in grosse difficoltà a poche ore dalla circoncisione del figlio Doruk (Ali Semi Sefil)…

La Forza di una donna, news: Sarp si trasferisce e Tarlabaşı

Come già anticipato, i rapporti tra Sarp e sua “moglie” Bahar (Özge Özpirinçci) si faranno ancora più tesi nel momento in cui l’uomo si trasferirà nel quartiere di Tarlabaşı, in un appartamento al piano superiore rispetto a quello in cui vive la donna insieme a Doruk e Nisan (Kübra Süzgün).

Dato che Sarp la metterà di fronte al fatto compiuto, Bahar se la prenderà a dismisura con il marito, così come Arif Kara (Feyyaz Duman), che a sua volta non potrà fare a meno di rimproverare il padre Yusuf (Yaşar Üzer) per aver affittato l’appartamento al Çeşmeli. A quel punto, Arif chiederà alla sorella Kismet (Tuğçe Altuğ) se esiste un modo per cacciare Sarp dalla palazzina, ma l’avvocatessa gli farà presente che, purtroppo, il “rivale” ha fatto redigere dal suo legale un contratto inoppugnabile.

La Forza di una donna, spoiler: Sarp in arresto!

Qualche giorno dopo rispetto a questi avvenimenti, tutta la famiglia di Bahar si preparerà dunque a festeggiare la circoncisione del piccolo Doruk. Proprio per preparare al meglio la casa di Hatice (Bennu Yildirimlar) e Enver (Serif Erol) per l’evento, Bahar deciderà dunque di lasciare i bimbi in compagnia del padre, a cui verrà detto di presentarsi lì ad un orario prestabilito.

A sorpresa, due poliziotti busseranno però alla porta della casa di Sarp e lo inviteranno a seguirlo in questura, arrivando addirittura ad ammanettarlo. Ovviamente, Doruk e Nisan resteranno attoniti di fronte a tale scena, ma fortunatamente potranno contare sulla vicinanza di Arif che, mettendo da parte il suo astio, starà con loro e, seguendo alla lettera ciò che gli dirà di fare Sarp, li porterà a casa di Enver e Hatice.

La Forza di una donna, trame: ecco perché Sarp verrà arrestato!

Ma per quale motivo sarà stato arrestato Sarp? Ovviamente, tutti quanti penseranno che ciò possa avere a che fare con la falsa identità di Alp Karahan, adottata dal Çeşmeli per sfuggire alle grinfie di Nezir Korkmaz (Hakan Karahan). Le cose staranno però diversamente, visto che a chiamare la polizia sarà stata, a sorpresa, Kismet, nel tentativo di liberare il fratello Arif dalla presenza di Sarp.

Grazie alle sue indagini, Kismet avrà infatti scoperto che all’interno delle false bare di Nisan, Doruk e Bahar è stato nascosto il corpo senza vita di Jülide (Şebnem Köstem), la madre di Sarp, motivo per cui ha allertato la polizia. Ovviamente, Arif andrà su tutte le furie quando capirà che c’è la ritrovata sorella dietro l’arresto di Sarp e le chiederà di fare il possibile per far ritornare l’uomo a casa, possibilmente per prendere parte alla festa di circoncisione di Doruk.

Ma Kismet riuscirà davvero a far uscire in tempo Sarp dal commissariato, senza alcuna conseguenza? Seguici su Instagram.