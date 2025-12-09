La notte nel cuore, anticipazioni 10 dicembre 2025

Anticipazioni e trama puntata La notte nel cuore di mercoledì 10 dicembre 2025

Il giorno del matrimonio civile di Sevilay e Nuh si trasforma in un susseguirsi di eventi drammatici. Subito dopo la cerimonia, Nuh viene ricoverato d’urgenza per un intervento chirurgico delicato. I medici, valutando la gravità della situazione, decidono di non rimuovere il tumore. Nel frattempo, in ospedale, la famiglia vive momenti di angoscia in attesa di notizie, mentre Canan alimenta tensioni con Bünyamin. Nel mezzo di tutto ciò, Peri acquista un’agenzia di viaggi e sceglie la Cappadocia come sua nuova dimora.

Parallelamente, Tufan tenta di ricattare Hikmet e Halil chiedendo 50 mila dollari, ma i due decidono di reagire e lo escludono completamente dai loro piani. Fuori dalla sala operatoria, l’ansia cresce mentre il chirurgo comunica che l’operazione di Nuh è riuscita, sebbene le ore seguenti saranno cruciali per la sua ripresa.

A casa Sansalan, la situazione si surriscalda. Canan e Türkan litigano animatamente; quest’ultima si rifiuta di andarsene finché Bünyamin non le offre una somma di 100 mila lire. Poco dopo, però, Türkan scopre che Canan ha perso 500 mila dollari a causa di Halil e decide di usarlo come leva per ricattarla. Nel frattempo, Halil scopre che l’assegno da 5 milioni è inesistente e, furioso, ordina di spartire i rimanenti 450 mila dollari. Tuttavia, la borsa contenente il denaro è scomparsa: si scopre che Canan e Bünyamin l’hanno recuperata, ma si accorgono che mancano 50 mila dollari.

Intanto, Nuh si risveglia dall'intervento, suscitando emozione e sollievo tra i suoi cari….