La notte nel cuore, anticipazioni 16 dicembre 2025

Anticipazioni e trama puntata La notte nel cuore di martedì 16 dicembre 2025

Canan indaga per recuperare il denaro sottratto da Halil e scopre che l’uomo vive a casa di Mehmet Kuyucu, un suo vecchio amico. Con l’aiuto di Mehmet, riesce a introdursi nell’abitazione e a recuperare la borsa con i soldi. Nel frattempo, Peri cerca di far visita a Nuh, appena dimesso, ma viene cacciata via da Harika. Tahsin e Sumru propongono a Nuh, Sevilay e agli altri di trasferirsi nella villa Sansalan; tutti accettano tranne Türkan, che opta per restare con Bünyamin ed Esat. Esat tenta di riconciliarsi con Esma, ma lei conferma la decisione di divorziare.

Durante il matrimonio di Nuh e Sevilay, Tahsin chiede a Sumru di sposarlo. I novelli sposi partono in auto. Al banchetto nuziale, Perihan si presenta determinata a riconquistare Cihan. Lo attira in bagno per parlare del loro passato, ma Melek li sorprende e, turbata, se ne va. Harika affronta Perihan e la allontana davanti a Nazim. Hikmet si presenta al matrimonio solo per umiliare Sevilay e successivamente minaccia Esat, esigendo il proprio denaro.

Nazim raduna la famiglia per discutere della situazione finanziaria: i conti in Svizzera non sono sufficienti a coprire i debiti di Samet; ciascuno dovrebbe contribuire versando 12 milioni o rinunciare all'eredità. Hikmet, furiosa, ricatta Esat. Nel frattempo, Cihan cerca di riconciliarsi con Melek, ma lei lo respinge senza esitazione…