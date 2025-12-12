La Promessa: Ana tende un tranello a Ricardo ma… | Anticipazioni

Nel corso delle prossime puntate italiane de La Promessa, Ana (Melania Cruz) continuerà a fare di tutto per riavvicinarsi sentimentalmente al marito Ricardo Pellicer (Carlos de Austria). Non a caso, con la complicità del figlio Santos (Manu Imizcoz), la donna tenderà un vero e proprio tranello al maggiordomo della tenuta dei Lujan…

La Promessa, news: Ricardo continua a pensare a Pia

In tal senso, c’è da dire che Ana non riuscirà a vedere né Ricardo e né Santos per diversi giorni. In seguito allo sparo a Jana Exposito (Ana Garces), il Sergente Burdina (Fran Cantos) deciderà infatti di sigillare La Promessa finché non avrà concluso le sue indagini, non permettendo a nessuno né di entrare e né di uscire dalla residenza. Una misura che cesserà quando Jana passerà a miglior vita e Cruz Ezquerdo (Eva Martin) verrà arrestata con l’accusa di avere ucciso la nuora.

A quel punto, Ana avrà nuovamente libero accesso alla tenuta e farà presente a Santos che non può più restare nella pensione che aveva trovato. Proprio per questo, Ana dirà al figlio che intende cercarsi una casa tutta per lei. Per firmare il contratto di locazione, la donna avrà però bisogno della firma del marito…

La Promessa, spoiler: Ana tende un tranello a Ricardo ma…

Eh sì: appena gli farà presente che è sposata, il locatario dirà a Ana che è necessaria la firma di Ricardo per procedere con l’affitto della casa. Una carta che Ana deciderà di giocarsi: chiederà infatti a Ricardo di accompagnarla per la stipula del contratto e di fronte a tutto il paese e al locatario fingerà di essere in pace ed armonia con Pellicer, che ovviamente si infastidirà parecchio per la farsa messa in atto dalla consorte.

Non a caso, appena rimetteranno piede a La Promessa, Ricardo accuserà nuovamente Ana di essersi presa gioco di lui e le dirà di non essere più disposto a coprire le sue bugie, annunciandole che intende raccontare il prima possibile a Santos la verità sulla fine del loro matrimonio, riversando su di lei la colpa dell’abbandono avvenuto circa vent’anni prima.

Uno scenario che Ana non potrà di certo permettersi; proprio per questo supplicherà Ricardo di darle ancora un po’ di tempo perché intende spiegare lei a Santos come sono andate veramente le cose. Richiesta alla quale il Pellicer dirà di si… ma Ana lo farà davvero?

La Promessa, spoiler: Santos ricatta nuovamente Pia!

Anche in questo caso, Ana sceglierà consapevolmente di volgere la situazione a proprio vantaggio e, durante un dialogo con il figlio, dirà che Pia Addare (Maria Castro) si è insinuata ancora una volta nella sua rappacificazione con Ricardo.

Un’insinuazione che farà andare su tutte le furie Santos, che per l’ennesima volta ricatterà Pia e le dirà che porterà alla luce il suo coinvolgimento nella morte del barone Juan (Alberto Gonzalez) se non rispetterà il matrimonio dei suoi genitori. Una nuova minaccia che spaventerà parecchio la Adarre, la quale ancora una volta andrà da Ricardo per chiedergli di porre un freno alle brutte intenzioni che Santos ha nei suoi confronti… Seguici su Instagram.