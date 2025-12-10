La promessa, anticipazioni dal 14 al 20 dicembre 2025

Anticipazioni e trame settimanali puntate La promessa da domenica 14 a sabato 20 dicembre 2025

Jana decide di affrontare direttamente Leocadia e Cruz, senza immaginare le conseguenze delle sue azioni. Intanto Samuel capisce di non riuscire più a reprimere i suoi sentimenti per María Fernández e prende una decisione radicale. Dopo la dichiarazione d’amore e la fuga di Curro, lui e Ángela si rivedono: questa volta, però, è Ángela ad avere molto da dire.

Cruz confida a Petra che Jana intende rivolgersi alla Guardia Civile per denunciarla, e Petra è terrorizzata all’idea di essere coinvolta. Ricardo non riesce a far cambiare idea ad Ana riguardo ai sentimenti che potrebbero nascere tra loro. Catalina, invece, cerca di placare l’ira di Jacobo verso Martina, scusandosi per averlo accusato senza prove di essere un manipolatore.

Jana affronta Cruz accusandola dell’omicidio della propria madre, di quella di Curro e di Tomás. Poi rivela a Curro di essere molto spaventata da ciò che potrebbe succedere. Al rientro dal viaggio, Manuel la trova in camera ferita e priva di sensi, distesa in una pozza di sangue. Chiama subito aiuto e Curro, sconvolto, corre a cercare un medico. Leocadia chiede ad Alonso di avvisare la Guardia Civile, ma Cruz e Lorenz si oppongono.

Jacobo si lamenta con Martina per aver mandato Catalina a parlargli, credendo che lei sospettasse una sua complicità con la marchesa, ma Martina nega tutto. Angela entra di corsa in cucina chiedendo acqua bollente e avvisa Pia e la servitù dell’aggressione a Jana. Romulo chiama María per darle la notizia, e la ragazza, sconvolta, si ritira in camera a pregare; Samuel la conforta e lei gli chiede di non lasciare la tenuta.

Mentre Lope, Simona e Candela discutono su chi possa aver attentato alla vita di Jana, Petra interviene sostenendo che Jana “se la sia cercata”. Accecata dalla rabbia, Simona la afferra per il collo. Il medico, dopo due visite, è ottimista: Jana potrebbe farcela e anche il bambino sembra fuori pericolo.

Queste buone notizie però vengono oscurate dall’uscita di un articolo che rivela le origini di Curro, mandando in subbuglio La Promessa. Curro decide di confessare alla servitù di essere figlio del marchese e della domestica Dolores, e fratello di Jana. Angela lo sostiene senza esitazione.

María, ancora molto agitata, trova conforto in Samuel. Nel frattempo, Jacobo e Martina si riavvicinano mentre vegliano su Jana. Manuel, invece, accusa i genitori di essere indirettamente responsabili dell’accaduto. Le indagini del sergente Burdina rivelano che il bottone ritrovato nella mano di Jana appartiene a una vestaglia della marchesa: i sospetti ricadono su Cruz, che viene isolata in una stanza mentre la Guardia Civile perquisisce i suoi alloggi.

Manuel è sconvolto dall’idea che la madre possa essere colpevole. Petra suggerisce che nessun domestico lasci la tenuta fino al termine delle indagini, causando la rabbia generale, e anche un duro confronto con Santos. Al capezzale di Jana, Curro confessa ad Angela i propri sentimenti proprio mentre lei continua a sostenerlo; Jana sembra reagire per un istante al suono della sua voce.

Petra critica la servitù e insulta Samuel per le preghiere rivolte a Jana, causando la sua rabbia. Santos, offeso perché Petra ha impedito a sua madre di entrare alla Promessa, decide di scrivere una lettera ad Alonso denunciando le sue ingiurie. Il dottor Gamarra informa Manuel e Curro che Jana è molto provata, ma stabile.

Cruz continua a negare ogni responsabilità e dice a Petra di sperare che Jana sopravviva. Curro e Ángela stanno quasi per baciarsi, ma vengono interrotti da Leocadia. Teresa cerca di convincere Pia a firmare la lettera, ma lei rifiuta. Alonso non crede alle parole di Cruz, mentre Petra, convinta che Santos non sia l’autore della lettera, lo affronta furiosamente.

Quando Petra rivela che l’arma usata per sparare è la pistola di Alonso, Manuel pretende spiegazioni da Cruz, che ribadisce la propria innocenza. Il sergente Burdina la interroga, ma lei nega tutto. Romulo fa leggere a Petra la lettera scritta da Santos e poi la consegna ad Alonso, che si riserva di agire.

Jana peggiora. Teresa informa Pia che Cruz l’ha sgridata proprio vicino alla fioriera dove poi è stata rinvenuta l’arma. Decidono così di parlarne a Romulo, e Teresa lo comunica a Burdina alla presenza di Alonso. Petra e Santos hanno un nuovo violento scontro sulla lettera. Manuel, disperato, resta al fianco di Jana…

Attenzione: sabato 20 dicembre, oltre alla normale puntata preserale, andrà in onda uno speciale episodio in prima serata, in concomitanza con la morte di Jana.