La promessa, anticipazioni dal 7 al 13 dicembre 2025

Anticipazioni e trame settimanali puntate La promessa da domenica 7 a sabato 13 dicembre 2025

La confessione di Jana a Leocadia sul proprio passato non cambia molto la situazione alla Promessa, ma la spinge finalmente a voler affrontare Cruz direttamente. Santos continua a trattare con durezza Marcelo, che si prepara a lasciare definitivamente la tenuta. Intanto Jana porta Maria nella stanza segreta, mentre Curro affronta con decisione il capitano, rifiutando il matrimonio combinato con una delle figlie dei duchi di Castroviejo, una delle famiglie più influenti di Spagna.

Maria e Samuel consegnano il vaso al conte de Monteverde, ma l’uomo, diffidente, non crede alle loro parole: fingendo di chiamare Catalina, contatta invece la Guardia Civile. Nel frattempo, Ana porta un regalo a Ricardo e i due, ricordando la sera del loro primo incontro, finiscono per baciarsi… senza sapere che Santos li sta osservando. Più tardi, Jana rivela a Cruz la sua vera identità, accusandola dell’omicidio di sua madre e di Tomás; Cruz respinge le accuse e sostiene che la responsabile sia Leocadia.

Il bacio tra Ricardo e Ana si trasforma subito in un passo indietro: l’uomo le dice di considerarla solo un’amica. Nel frattempo, Maria e Samuel incontrano Adriano alla tenuta del conte: quest’ultimo vuole farli arrestare, ma Adriano lo convince che possono fidarsi di loro. I due giovani propongono al conte di acquistare un altro prezioso vaso della Promessa, che già gli era piaciuto.

Santos racconta a Simona, Candela e Lope di aver visto i suoi genitori baciarsi. Alonso rivela a Manuel che Cruz e Lorenzo vogliono far sposare Curro con una delle figlie dei Castroviejo. Catalina informa Alonso di avergli restituito il palazzo di Cadice. Intanto Cruz affronta Leocadia, accusandola di aver messo Jana contro di lei. Marcelo annuncia ai colleghi la sua imminente partenza.

Jana, furiosa per il matrimonio combinato imposto a Curro, ne parla con Angela, che a sua volta discute la questione con Leocadia. Lorenzo litiga violentemente con Jana e Curro interviene per evitare che l’uomo la colpisca. Ana lascia intendere al figlio che potrebbe esserci una riconciliazione con Ricardo, ma teme la presenza di Pia. Santos è convinto che i suoi genitori stiano tornando insieme, nonostante il padre lo neghi.

Jana trova un’occasione per vendere un prezioso pianoforte della famiglia, ma Alonso si oppone. Inoltre prega Curro di non riferire a Manuel il pericolo corso con Lorenzo, data la loro imminente partenza per Milano. Cruz rifiuta di vendere il palazzo di Cadice e Alonso rivela che Catalina gli ha ceduto la proprietà di quello di Madrid, che però non intende mettere sul mercato perché simbolo della dinastia.

Leocadia scopre da Jana che Cruz l’ha accusata della morte di Dolores. Curro e Angela si confidano sui rispettivi rapporti difficili con i loro padri. Il conte di Monteverde acquista il vaso da Maria e padre Samuel: l’affare va in porto grazie ad Adriano, che preferisce non rivelare il suo nascondiglio. Nel frattempo, Jana e Curro comprendono che devono muoversi con cautela, perché le informazioni in loro possesso potrebbero sconvolgere per sempre la Promessa.

Nonostante ciò, Curro ritiene che sia arrivato il momento di rivelare la verità e compie un gesto che cambierà per sempre la sua vita: confessa ad Alonso le sue vere origini. Maria Fernández e Samuel consegnano il ricavato della vendita a Catalina, senza dirle di aver incontrato Adriano. Il sacerdote, però, fatica sempre più a controllare l’attrazione che prova per la giovane.

La strenua difesa che Santos fa di Ana suscita la gelosia di Petra, che gli fa notare che sua madre non è affatto la donna ideale che lui immagina. Santos affronta Petra e poi si confronta con Ana. Cruz propone a Lorenzo di rinunciare all'idea del matrimonio di Curro con una Castroviejo. Jana, determinata a scoprire la verità sull'assassino di sua madre, continua a indagare, anche se né Cruz né Leocadia facilitano le cose. Nel frattempo, Manuel dovrà assentarsi dalla Promessa per alcuni giorni…