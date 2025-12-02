La Promessa: Petra minaccia Maria! | Anticipazioni

Del dolore che proverà Maria Fernandez (Sara Molina) per la morte di Jana Exposito (Ana Garces) importerà poco e niente all’arcigna Petra Arcos (Marga Martinez). Non a caso, nel corso delle prossime puntate italiane de La Promessa, la governante si porrà a muso duro contro Maria e arriverà addirittura a minacciarla…

La Promessa, news: Maria ha un grave malore!

Turbata dall’improvvisa morte di Jana, uccisa apparentemente da Cruz Ezquerdo (Eva Martin) con un colpo di pistola, Maria farà decisamente fatica ad accettare di aver perso per sempre la sua migliore amica. Nonostante la vicinanza di Manuel (Arturo Garcia Sancho), a sua volta scosso dalla perdita della moglie e del bambino che aspettavano, e di tutti i domestici, Maria si chiuderà dunque in un silenzio profondo ed eviterà di farsi confortare persino da Padre Samuel (Daniel Schroeder).

Proprio per questo, la ragazza inizierà anche a trascurare il suo lavoro, accendendo così la rabbia di Petra, che in più di un’occasione le ricorderà che deve lavorare come tutti gli altri, mettendo da parte la pena che sta provando per Jana. Uno di questi rimproveri si trasformerà dunque in una vera e propria fonte di stress per Maria, tant’è che perderà i sensi di fronte alla stessa Arcos e a Teresa Villamil (Andrea del Rio) e farà fatica a riprendersi…

La Promessa, trame: i domestici aiutano Maria ma…

Anche in questo caso, Petra si mostrerà però decisamente poco comprensiva con Maria e le darà a disposizione soltanto un pomeriggio per potersi riprendere e tornare poi a lavorare come se nulla fosse. Ovviamente, la Fernandez non sarà in grado di rispettare tale ordine: proprio per questo, Teresa e Vera Gonzalez (Angela Echaniz) si organizzeranno per svolgere al suo posto le mansioni di Maria, tentando di nascondere tutto quanto a Petra.

Una “furbata” che non riuscirà alla perfezione: anche se Maria potrà effettivamente riposarsi più di quanto la governante le ha concesso, alla fine Petra scoprirà tutto quanto e la sua dura reazione non tarderà ad arrivare…

La Promessa, spoiler: Petra minaccia Maria!

Eh sì: possiamo anticiparvi che, appena tornerà a lavorare, Petra non perderà l’occasione per rimproverare Maria e, oltre a svelarle che si è accorta di ciò che hanno fatto Teresa e Vera per coprirla, sottolineerà che intende darle soltanto un’ultima possibilità prima di procedere con il suo licenziamento.

Una vera e propria minaccia che Maria recepirà subito; non a caso, si scuserà con Petra per il suo atteggiamento e le prometterà che da quel momento in avanti non avrà più alcun motivo per lamentarsi di lei. Maria riuscirà però davvero a rispettare la parola data?

In tal senso, c'è da dire che Petra comincerà a comportarsi nuovamente col pugno di ferro poiché convinta del fatto che la sua nuova "nemica" Leocadia de Figueroa (Isabel Serrano) stia per lasciare La Promessa; anche in questo caso, la governante avrà però fatto male i suoi conti…