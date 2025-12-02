L’altro ispettore, cast e trama della fiction di Rai 1 con Alessio Vassallo | Quante puntate

Rai 1 porta in prima serata una fiction originale e inedita: L’altro ispettore, in onda per tre appuntamenti a partire da stasera, martedì 2 dicembre. Una storia che unisce il ritmo della detective story alla riflessione sociale, affrontando un tema di grande attualità: la sicurezza nei luoghi di lavoro.

Al centro della narrazione c’è Domenico “Mimmo” Dodaro, interpretato da Alessio Vassallo, un ispettore del lavoro fuori dal comune. Diversamente dai classici protagonisti dei crime drama, il detective non possiede pistole né strumenti violenti: le sue “armi” sono competenza, intelligenza, empatia e osservazione attenta dei dettagli. Ogni caso viene affrontato con delicatezza e rigore, per restituire voce agli “invisibili” della catena produttiva, dai lavoratori agli imprenditori, dai sindacati alle istituzioni.

L’altro ispettore cast, personaggi e interpreti

La serie è liberamente ispirata ai romanzi di Pasquale Sgrò, che ha collaborato come consulente, e racconta storie tratte da fatti realmente accaduti. L’obiettivo è dare rilievo a vicende spesso trascurate, mostrando quanto possa essere complesso e delicato il ruolo di chi tutela la sicurezza sul lavoro. Ogni episodio è costruito come un giallo, con momenti di suspense e colpi di scena, senza mai perdere il lato umano delle vicende.

Accanto al protagonista, un cast solido e affiatato anima la storia. Cesare Bocci interpreta Alessandro, mental coach e amico di famiglia rimasto sulla sedia a rotelle a seguito di un tragico incidente che ha coinvolto il padre di Mimmo. Francesca Inaudi è la PM Raffaella Pacini, ex compagna di liceo del protagonista, con cui Dodaro collabora per risolvere le indagini. E poi c’è la piccola Angelica Tuccini nei panni della figlia Mimì, che aggiunge leggerezza e vivacità alla trama. Completano il cast Silvia Mazzieri, Rosanna Gentili, Matilde Bernardi, Massimiliano Galligani e Barbara Enrichi, tutti impegnati a dare vita a una squadra di personaggi unici e realistici.

L’altro ispettore fiction: location e trama

Ambientata a Lucca, tra vicoli medievali e suggestivi scorci della campagna toscana, la serie trasforma la città in un teatro naturale per le indagini di Mimmo, che si muove con la sua bicicletta tra uffici, fabbriche e case private, seguendo il suo mantra: porsi le domande giuste, piuttosto che cercare risposte immediate. Ogni episodio è costruito come un giallo, con colpi di scena e momenti di suspense, ma senza perdere mai di vista il lato umano delle vicende e la vita personale delle vittime.

Oltre al lavoro investigativo, la serie esplora anche la vita privata del protagonista. Tornato nella sua città natale dopo la perdita della moglie, l’ispettore ritrova la madre Carla, la sorella hacker Lucrezia e la figlia Mimì. Le vicende personali si intrecciano con il caso orizzontale legato al tragico incidente che ha coinvolto il padre, aggiungendo tensione emotiva e profondità narrativa. Non mancano momenti di leggerezza e siparietti romantici, che rendono il racconto più vivido e accessibile.

Per il suo valore educativo e civile, la produzione ha ottenuto il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e di Inail, con la collaborazione dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro e del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri. Il progetto ha anche ricevuto sostegno da enti locali e fondazioni, a conferma dell’alto valore sociale della serie.

Con L'altro ispettore, Rai 1 propone un personaggio televisivo nuovo, un investigatore "senza pistola" che mette al centro empatia, competenza e gentilezza. Una detective story capace di intrattenere, emozionare e sensibilizzare, che trasforma la sicurezza sul lavoro in un tema di interesse collettivo, attraverso un mix sapiente di giallo, dramma e momenti di commedia.