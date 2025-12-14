Philipp disperato per Ana e Vincent! E commette un grave errore… | Tempesta d’amore, anticipazioni italiane

Trame italiane Tempesta d’amore: l’errore di Philipp

L’amore porta a commettere gravi errori. Lo sa bene Philipp Brandes (Robin Schick), che nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore finirà per avvicinarsi ad un personaggio molto pericoloso a causa del suo cuore spezzato… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Anticipazioni Tempesta d’amore, puntate italiane: Philipp scopre la relazione di Ana e Vincent

Da quando ha capito di amare davvero Ana Alves (Soluna-Delta Kokol), Philipp Brandes ha avuto un unico obiettivo: conquistare il cuore della ragazza e trascorrere il resto della propria vita con quest’ultima. Purtroppo, però, le cose non stanno andando come da lui sperato…

Benché legata a Philipp da dei sentimenti profondi, Ana ha infatti deciso di tornare insieme a Vincent Ritter (Martin Walde), ricominciando con lui la relazione interrotta mesi fa a causa degli intrighi dello stesso Brandes.

Addolorata all’idea di spezzare il cuore al suo ex, inizialmente la Alves proverà a tenere nascosto il suo legame col veterinario. Non ci vorrà però molto prima che Brandes scopra la verità…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Philipp si riavvicina a suo padre

Dopo aver assistito ad un bacio tra Ana e Vincent, Philipp capirà infatti di aver perso la battaglia più importante della sua vita: nonostante tutti i suoi sforzi, la sua amata ha scelto un altro uomo. Disperato, il ragazzo proverà in ogni modo a convincere la Alves che si tratta di un errore, ma non ci riuscirà.

Philipp si troverà così più solo che mai: oltre ad Ana, ha infatti anche perso Markus (Timo Ben Schöfer), ormai schieratosi da tempo dalla parte di Vincent! E sarà proprio la disperazione per questa difficile situazione che spingerà il giovane Brandes verso un personaggio molto pericoloso…

Sentendosi abbandonato da tutti, Philipp finirà infatti per riavvicinarsi al padre naturale Roland (Steffen Wink), un criminale da poco arrivato al Fürstenhof con l’apparente intento di riappacificarsi col figlio. Un errore di cui è destinato a pentirsi amaramente… Seguici su Instagram.