Philipp scopre la verità sulla sua famiglia! | Tempesta d’amore, anticipazioni italiane

Trame italiane Tempesta d’amore: shock per Philipp

Un vero e proprio shock è in arrivo per Philipp Brandes (Robin Schick)! Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore il controverso co-protagonista maschile della 20^ stagione scoprirà infatti finalmente la verità sulla storia della sua famiglia. Una rivelazione che cambierà tutto… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Anticipazioni Tempesta d’amore, puntate italiane: Philipp abbandonato da suo padre

Al momento del suo ingresso in scena, Philipp è stato presentato come appartenente de facto alla famiglia Schwarzbach. Cresciuto in condizioni di assoluta povertà dalla madre dopo la scomparsa del padre, il ragazzo è infatti stato “adottato” da Markus (Timo Ben Schöfer), che gli ha permesso di studiare e diventare un professionista stimato.

Ma cosa ne è stato di Roland Brandes (Steffen Wink), il padre naturale di Philipp? Fino ad ora, il giovanotto è da sempre stato convinto che il genitore abbia abbandonato volontariamente la famiglia quando il giovane Brandes era solo un bambino. La verità, però, è un’altra…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Philipp scopre la storia di suo padre

Tutto cambierà con la puntata numero 4289, che vedrà l’arrivo a sorpresa di Roland Brandes al Fürstenhof. Un ingresso in scena che spiazzerà totalmente Philipp: sono infatti più di vent’anni che non ha alcun contatto col genitore! Cosa vorrà dunque quest’ultimo da lui?

Ebbene, l’uomo dichiarerà di essere arrivato a Bichlheim con l’obiettivo di recuperare i rapporti con il figlio, partendo dalla rivelazione della verità sulla sua storia: non ha abbandonato spontaneamente la sua famiglia, bensì è stato in carcere per anni!

Inutile dire che si tratterà di uno shock per Philipp, che non saprà come gestire questa pensante rivelazione e, soprattutto, come relazionarsi col genitore: quest’ultimo merita una seconda chance oppure è troppo tardi?

Sarà questo l’inizio di una trama ad alto tasso emotivo destinata a segnare profondamente le vite di Philipp e della sua amata Ana (Soluna-Delta Kokol)… Seguici su Instagram.