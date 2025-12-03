Quando chiama il cuore: Abigail Stanton (Lori Loughlin), l’inatteso ritorno a Hope Valley

A Hope Valley, le storie non muoiono mai del tutto: si prendono una pausa, scompaiono in silenzio, per poi tornare con la stessa forza delle emozioni che avevano conquistato il pubblico. È il caso di Abigail Stanton, il personaggio interpretato da Lori Loughlin, che farà il suo atteso ritorno nella quattordicesima stagione di Quando chiama il cuore (When Calls the Heart) dopo sette anni dal caso giudiziario che costrinse la produzione ad allontanare l’attrice. Loughlin apparirà in sei dei dodici episodi della stagione, sufficienti a riannodare legami ed emozioni. Le riprese inizieranno l’anno prossimo, con messa in onda prevista per il 2027.

La serie di Hallmark racconta da oltre un decennio la vita in un piccolo centro minerario canadese agli inizi del Novecento. La notizia del ritorno dell’attrice arriva prima ancora del debutto della tredicesima stagione previsto per gennaio e segna la ripresa di un filo narrativo che molti spettatori consideravano ormai perduto. Anche in Italia la serie ha saputo creare una community di fedeli appassionati sorprendentemente solida, nonostante una programmazione frammentaria e discontinua. Sono gli “Hearties” italiani, spettatori che hanno seguito le vicende di Elizabeth Thatcher, una giovane donna che lascia il comfort della città per insegnare in una comunità mineraria remota, costruendo legami autentici in un luogo dove ogni gesto ha un peso e ogni parola un significato. La serie parla di coraggio, scelte decisive, rinascita e resilienza, temi che Abigail incarnava fin dal suo debutto nel 2014 e che presto torneranno a risuonare con forza.

Lori Loughlin, oggi sessantunenne, negli ultimi anni ha gradualmente ripreso la recitazione, apparendo in produzioni come Curb Your Enthusiasm e nella serie drammatica On Call di Dick Wolf, oltre a interpretare nuovamente Abigail nello spin-off When Hope Calls. Il suo ritorno nella serie madre non è soltanto un gesto di nostalgia: rappresenta una scelta narrativa chiara, il segnale che Hallmark ha deciso di riportare a casa un personaggio che incarna speranza, comunità e resilienza, valori da sempre al centro della narrazione. Al suo fianco torneranno gli storici protagonisti Erin Krakow, Kevin McGarry, Jack Wagner, Chris McNally, Pascale Hutton e Kavan Smith, ricostituendo il nucleo emotivo e narrativo della città canadese che ha catturato il cuore di tanti spettatori nel mondo.

L’arrivo di Abigail si inserisce in un contesto di novità e cambiamenti: la tredicesima stagione inizierà con un evento drammatico destinato a scuotere Hope Valley, aprendo un nuovo percorso per tutti i personaggi. La quattordicesima stagione promette di intrecciare passato e presente, ricucire assenze e riaccendere storie sospese, offrendo ai fan italiani e internazionali un appuntamento imperdibile.

Il rientro di Lori Loughlin rappresenta anche un riconoscimento della passione e della fedeltà con cui il pubblico ha seguito le vicende di Elizabeth e dei suoi concittadini. In un panorama televisivo sempre più dispersivo, Quando chiama il cuore continua a dimostrare che le storie capaci di creare legami veri sanno sopravvivere, crescere e emozionare, stagione dopo stagione.