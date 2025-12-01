Sandokan, anticipazioni seconda puntata 8 dicembre 2025

Anticipazioni e trame seconda puntata della fiction Sandokan, in onda su Rai 1 lunedì 8 dicembre 2025 in prima serata
Sandokan episodio 3 – In ostaggio
Mentre Sandokan si prepara a saccheggiare le miniere di antimonio del Sultano, Brooke, supportato dal Sergente Murray, lo insegue senza sosta. Nel frattempo, Marianna è intrappolata in un incubo, ma la sua visione comincia a mutare quando assiste con i propri occhi alle atrocità commesse dagli inglesi nei territori occupati.
Sandokan episodio 4 – Singapore
Dopo essere fuggiti, Sandokan e i suoi uomini trovano rifugio a Singapore, seguiti poco dopo da Brooke e Murray. Qui Marianna inizia a scoprire un lato diverso di Sandokan, più radicato nelle sue origini, approfondendo il legame tra i due durante i festeggiamenti per il Capodanno Lunare. Proprio quando la tensione accumulata sembra sul punto di esplodere, un intervento inatteso del Sultano cambia il corso degli eventi.