STELLA, la drammatica uscita di scena | Tempesta d’amore, anticipazioni italiane

Trame italiane Tempesta d’amore: la partenza di Stella

Uno degli archi narrativi più interessanti degli ultimi mesi sta per giungere alla conclusione. Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore assisteremo infatti all’uscita di scena di Stella Johanson (Daniela Galbo). E per lei non ci sarà un happy end… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete!

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Stella viene smascherata

Dopo la drammatica storyline legata a Tom Dammann (Milan Marcus), un nuovo personaggio afflitto da una pericolosa ossessione ha portato scompiglio in quel del Fürstenhof.

Disperatamente alla ricerca di una “migliore amica” con cui possa condividere tutto, Stella Johanson si è resa protagonista di un’inquietante serie di intrighi e bugie sempre più gravi con l’unico obiettivo di legare a sé il suo grande idolo: Lale Ceylan (Yeliz Simsek). Purtroppo, però, la situazione finirà per sfuggirle di mano…

Quando arriverà a simulare la morte della sua unica sorella pur di ottenere le attenzioni di Lale, infatti, la Johanson finirà per venire definitivamente smascherata. E a quel punto si ritroverà totalmente da sola…

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Stella esce di scena

Come vi abbiamo anticipato, sarà ancora una volta Theo Licht (Lukas Leibe) a scoprire la verità sulla sua “rivale” dopo essere riuscito a contattare la sorella della Johanson: Tamara. Oltre a confermare di essere in vita, quest’ultima rivelerà infatti al ragazzo quanto sia profondo il disturbo psichico di Stella.

A quel punto sia Lale che i Sonnbichler proveranno a convincere la ragazza a chiedere aiuto per superare i propri problemi. Lei, però, rifiuterà sostenendo di non avere bisogno di cure e di non avere nessuna intenzione di andarsene.

E ora? Ebbene, fortunatamente sarà Tamara a salvare la situazione. Allertata dai Sonnbichler, la donna arriverà infatti a Bichlheim per farsi carico della problematica sorella, riportandola a casa.

Col la puntata numero 4291 si concluderà dunque l’arco narrativo legato a Stella Johanson, un personaggio che segnerà profondamente le vite di Lale e Theo. Proprio l’esperienza vissuta a causa di quest’ultima, infatti, porterà i due fidanzati a prendere una decisione importante… Seguici su Instagram.