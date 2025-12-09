Tempesta d’amore, anticipazioni 10 dicembre 2025

Anticipazioni e trama episodio di Tempesta d’amore in onda mercoledì 10 dicembre 2025

Lale si infuria con Stella perché le ha copiato il colore dei capelli, e quest’ultima si sente ferita. Nel frattempo, Vincent subisce un’emorragia interna e deve essere operato nuovamente. Passa la notte in terapia intensiva e, al mattino seguente, sviluppa la febbre. Nicole decide di nascondere la situazione ad Ana, ma il giorno dopo la ragazza scopre tutto e si arrabbia con la madre. Nel frattempo, le indagini su Markus vengono archiviate, causando il disappunto di Christoph.

Katja avvisa immediatamente Markus della situazione e cerca di rassicurarlo, dato che lui si mostra preoccupato per Vincent. Stella prova a scusarsi con Lale e chiede il suo perdono, ma Lale le spiega che sarebbe meglio prendere le distanze. Fuori dall'ospedale, Nicole incontra Erik e gli confida che Ana è molto arrabbiata con lei. Mentre l'uomo tenta di consolarla, Nicole si sorprende a immaginare un bacio tra loro, ma viene subito riportata alla realtà…