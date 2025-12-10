Tempesta d’amore, anticipazioni 11 dicembre 2025

Anticipazioni e trama episodio di Tempesta d’amore in onda giovedì 11 dicembre 2025

Lale insiste che Stella la lasci in pace. Markus, sopraffatto dall’angoscia, scoppia a piangere temendo per la vita di Vincent. Michael cerca di confortarlo, anche se non può garantirne il completo recupero. Erik, intanto, cerca di mediare con Ana e riesce a convincerla a fare pace con Nicole. Alexandra incontra Markus per informarlo di aver parlato con Christoph, che le ha assicurato di volerlo lasciare tranquillo. Markus rimane dubbioso sulle sue intenzioni.

Philipp nutre la speranza che Michael riesca a ottenere un permesso speciale che consenta ad Ana di andare a trovare Vincent. Per cercare di riavvicinarsi a Lale, Stella si inventa un'altra delle sue storie fantasiose: la presunta morte della sorella Tamara. Questa rivelazione lascia sconvolti sia i Sonnbichler sia Lale e Theo. Intanto, Vincent, sotto lo sguardo attento di Ana, si risveglia…