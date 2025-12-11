Tempesta d’amore, anticipazioni 12 dicembre 2025

Anticipazioni e trama episodio di Tempesta d’amore in onda venerdì 12 dicembre 2025

Stella chiede a Lale di darle una mano con i preparativi per i funerali di Tamara. Nel frattempo, Ana visita Vincent nella sua stanza e gli manifesta la sua gioia per il fatto che sia ormai fuori pericolo. Alla reception, un uomo arriva chiedendo di Philipp; il ragazzo ha il sospetto di sapere chi sia e l'uomo conferma: è suo padre. Markus e Katja discutono dell'alterco avuto nel pomeriggio; alla fine si confessano di amarsi ancora e si scambiano un bacio…