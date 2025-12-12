Tempesta d’amore, anticipazioni 15 dicembre 2025

Anticipazioni e trama episodio di Tempesta d’amore in onda lunedì 15 dicembre 2025

Vincent e Ana decidono di tornare insieme, ma Nicole ritiene che sia una scelta affrettata. Roland intende proporsi come stalliere nelle scuderie, ma Philipp si oppone fermamente. Markus e Katja concordano nel lasciarsi il passato alle spalle e scegliere di guardare avanti, affidandosi reciprocamente.

Lale cerca di consolare Stella per la presunta morte di Tamara, mentre Theo sospetta che Stella abbia inscenato il decesso della sorella per spingere Lale a riavvicinarsi a lei.

Luis si sente sotto pressione per l'inaugurazione del ristorante, soprattutto sapendo che sarà presente una critica gastronomica, ma la serata sembra procedere senza intoppi, nonostante l'assenza di Nicole. Infine, Theo accusa Stella di essere falsa e le fa salutare al telefono Tamara, che è chiaramente viva…