Tempesta d’amore, anticipazioni 2 dicembre 2025

Anticipazioni e trama episodio di Tempesta d’amore in onda martedì 2 dicembre 2025
Michael ottiene finalmente i risultati dei test, che confermano che sia Philipp sia Vincent possono essere donatori compatibili per Ana; tuttavia, Vincent presenta una compatibilità maggiore, facendolo diventare la scelta più adatta.
Greta e Luis si avvicinano sempre di più, attratti l'uno dall'altra. Intanto, Maxi, pressata da Katja che insiste nel sapere il motivo per cui continua a prendere le difese di Markus, ammette di essere stata lei a dare il sonnifero a Christoph…