Tempesta d’amore, anticipazioni 3 dicembre 2025

Anticipazioni e trama episodio di Tempesta d’amore in onda mercoledì 3 dicembre 2025
Alfons informa Hildegard che intende chiedere a Theo se sia vero che ha mandato via di casa Stella. Katja domanda ad Alexandra se Markus possa trovarsi in pericolo dopo la denuncia presentata da Christoph. Theo offre un abbraccio a Maxi per consolarla dopo un acceso diverbio con la madre, mentre Lale osserva la scena entrando nell’hotel.
Markus esprime a Vincent il suo orgoglio per la decisione di offrirsi come donatore di rene per Ana. Maxi rivela a Katja che non può permettere che il suo errore finisca per separarla da Markus e decide di confessare di essere stata lei a drogare Christoph…