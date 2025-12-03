Tempesta d’amore, anticipazioni 4 dicembre 2025

Anticipazioni e trama episodio di Tempesta d’amore in onda giovedì 4 dicembre 2025

Lale non nasconde la sua gelosia per il legame tra Theo e Maxi, mentre Stella approfitta della situazione, creando intrighi per metterli in difficoltà e farli sorprendere insieme. Ana si trova in un conflitto interiore: divisa tra Vincent e Philipp, deve prepararsi alla terapia per il trapianto ma è turbata dal peso emotivo che la situazione comporta, specialmente nei confronti di Vincent. Nel frattempo, la polizia indaga su Markus, con Katja che si schiera fermamente in sua difesa. Christoph e Alexandra si scontrano a causa delle accuse che portano tensione nel loro rapporto.

Ana e Vincent condividono momenti intimi, ma lei si sente oppressa dalle circostanze. Theo, intanto, smaschera i piani subdoli di Stella, che senza remore confessa i propri intrighi con arroganza. Sopraffatta dalle emozioni e dai dubbi, Ana prende una decisione drastica: rifiuta il trapianto, rigettando il rene di Vincent. La notizia lascia quest'ultimo distrutto, incapace di nascondere la sua sofferenza…