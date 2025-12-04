Tempesta d’amore, anticipazioni 5 dicembre 2025

Anticipazioni e trama episodio di Tempesta d’amore in onda venerdì 5 dicembre 2025

Ana decide di non accettare il rene offerto da Vincent, poiché non vuole avere alcun debito nei suoi confronti, nonostante i tentativi inutili di amici e familiari di farle cambiare idea. Christoph suggerisce a Werner di mentire per incastrare Markus, ma Werner respinge la proposta.

Markus viene nominato co-amministratore dell'azienda vinicola. Maxi chiarisce a Lale che tra lei e Theo c'è solo una semplice amicizia, il che porta alla riconciliazione tra Lale e Theo. Infine, Christoph accusa Katja di complicità con Markus e di aver pianificato il suo tentato omicidio…