Tempesta d’amore, anticipazioni 8 dicembre 2025

Anticipazioni e trama episodio di Tempesta d’amore in onda lunedì 8 dicembre 2025

Werner informa Maxi che Christoph ha accusato Katja di avergli dato un sonnifero con la complicità di Markus. Christoph sente un frammento di conversazione tra Maxi e sua madre e successivamente interroga la ragazza riguardo all’accaduto.

Erik e Yvonne incontrano Luis e iniziano a conoscerlo. Hildegard racconta a Greta che Luis è uno chef. Ana, dopo aver riflettuto, sceglie di accettare il rene offerto da Vincent e si sottopone all'intervento per il trapianto…