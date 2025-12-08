Tempesta d’amore, anticipazioni 9 dicembre 2025

Anticipazioni e trama episodio di Tempesta d’amore in onda martedì 9 dicembre 2025

Christoph affronta un aspro confronto con Maxi, convinto che lei sappia qualcosa riguardo alla colpevolezza di Katja. L’atmosfera generale è gioiosa: l’operazione di Ana e Vincent è andata a buon fine, e Philipp trova un modo ingegnoso per visitare Ana in terapia intensiva. Tuttavia, Vincent ha un improvviso malore.

Theo, ormai esasperato da Stella, decide di seguire il consiglio di Christoph e prova a comportarsi in modo gentile con lei, ma in birreria si trova davanti a una sorpresa sconcertante. Nel frattempo, Greta scopre con sorpresa che Luis è uno chef di grande fama, ma questa rivelazione non sembra influenzare il loro rapporto…