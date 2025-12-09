Tempesta d’amore, anticipazioni dal 15 al 19 dicembre 2025

Anticipazioni settimanali di Tempesta d’amore, puntate da lunedì 15 a venerdì 19 dicembre 2025

Philipp fa una scoperta spiazzante su suo padre, con cui non ha contatti da anni.

Luis invita Erik e Yvonne all’apertura del suo ristorante. La Klee estende l’invito a Michael e Nicole, ma quest’ultima rifiuta.

Ana e Vincent tornano insieme, con grande gioia di entrambi. Nicole è però scettica…

Roland – il padre di Philipp – arriva al Fürstenhof nella speranza di ricucire i rapporti con il figlio. Quest’ultimo gli dice però chiaramente che è troppo tardi e che Markus ha ricoperto per lui il ruolo di genitore.

Il ristorante di Luis ottiene un grande successo! Quando Greta loda la cucina del fidanzato davanti alla stampa, però, i Saalfeld si infuriano!

Lale è sconvolta dalla gravità della bugia di Stella e intima a quest’ultima di farsi curare. La Johanson, però, rifiuta…

Christoph continua a lottare contro le conseguenze del suo incidente, riaccendendo i sensi di colpa di Maxi. Quest’ultima prova ad aiutare l’albergatore, insospettendolo…

Philipp scopre che Ana e Vincent sono tornati insieme e sfoga la propria disperazione sul padre.

Nel tentativo di rimediare alle sue azioni, Maxi commette un errore fatale davanti a Christoph, che capisce finalmente che è lei la vera responsabile del suo incidente!

Temendo la concorrenza del ristorante di Luis, Werner chiede a Greta di copiarne il menu. Tra i due fidanzati si accende così un’accesa discussione…

Mentre Philipp è disperato per la perdita di Ana, quest’ultima si interroga se sia davvero felice insieme a Vincent.

Ispirato dall’imminente matrimonio di Christoph e Alexandra, Theo capisce di essere pronto al grande passo con Lale.

Christoph promette a Katja di non denunciare Maxi per averlo drogato, ma in realtà non intende dimenticare l’accaduto…

Vincent organizza una festa al Fürstenhof per Ana, ma lei non vuole ferire Philipp, riaccendendo così la gelosia del veterinario.

Luis fa a Greta una proposta sorprendente per risolvere il problema della loro rivalità professionale…

Mentre Nicole continua ad essere ossessionata da Erik, Michael inizia a soffrire di strani dolori alla mano.

Lale scopre che Theo intende farle una proposta di matrimonio, ma poi si convince che il fidanzato abbia cambiato idea.

Mentre Vincent prova a tenere sotto controllo la propria gelosia, Philipp si rende conto di aver perso tutto: sia l'eredità di Wilma sia la donna che ama!