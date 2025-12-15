Tempesta d’amore, anticipazioni dal 22 al 24 dicembre 2025

Anticipazioni settimanali di Tempesta d’amore, puntate da lunedì 22 a mercoledì 24 dicembre 2025

A causa delle festività natalizie, nei giorni di giovedì 25 e venerdì 26 dicembre, Tempesta d’amore non andrà in onda.

Erik e Nicole provano a mantenere le distanze, ma finiscono poi per incontrarsi nella sauna del Fürstenhof, dove vengono sopraffatti dalla passione…

Tormentato dalla gelosia, Vincent accetta la proposta di Markus di licenziare Philipp con una scusa.

Lale e Theo riescono finalmente a chiarirsi e decidono di sposarsi!

Al Fürstenhof arriva Miro Falk, nuovo responsabile del salone di bellezza dell’hotel.

Philipp capisce di essere stato incastrato e cerca supporto in Ana. Quest’ultima, però, non riesce a credere che Vincent possa essersi abbassato a tanto…

Dopo essere quasi stato sorpreso in flagrante insieme a Nicole, Erik capisce di non volere mettere in pericolo il suo matrimonio con Yvonne. Nicole, invece, non è più sicura del suo rapporto con Michael.

Mentre Vincent è tormentato dai sensi di colpa, Philipp è sconvolto per essere stato tradito da Markus e si riavvicina al padre Roland, che gli consiglia di cercarsi un nuovo alleato.

Greta prova subito un forte interesse per Miro, ma Yvonne è convinta che quest’ultimo sia omosessuale. Avrà ragione?

Michael continua a venire tormentato da forti dolori alla mano e nessun farmaco sembra aiutarlo.

Mentre Christoph chiede a Philipp di riavvicinarsi a Markus, Alexandra e Katja provano a mediare tra i rispettivi compagni.

Michael riceve una drammatica diagnosi. Sconvolto, l’uomo si chiude in se stesso e maltratta Nicole.

Ana inizia a interrogarsi se ciò che la lega a Vincent sia amore oppure gratitudine.

Greta difende appassionatamente Miro dai pettegolezzi che girano a Bichlheim.

Christoph mette Katja di fronte ad un drammatico ricatto che costringe la donna a scegliere tra la figlia e l’uomo che ama. Seguici su Instagram.