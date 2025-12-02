Tempesta d’amore, anticipazioni dall’8 al 12 dicembre 2025

Anticipazioni settimanali di Tempesta d’amore, puntate da lunedì 8 a venerdì 12 dicembre 2025

Dopo l’appello di Philipp, Ana inizia a rivalutare la sua decisione di rifiutare il rene di Vincent.

Christoph inizia a sospettare di Katja e Maxi, mettendo quest’ultima sempre più sotto pressione.

Greta continua a frequentare Luis: una relazione in cui entrambi mantengono il massimo riserbo sulle proprie vite.

Ana e Vincent si preparano all’operazione di trapianto di rene, circondati dall’affetto e dalla preoccupazione dei loro cari.

Mentre Theo continua a tenere d’occhio Stella, quest’ultima cambia il proprio look per assomigliare a Lale.

Mentre Markus e Alexandra ritengono assurde le accuse di Christoph contro Katja e Maxi, queste ultime sono sempre più sotto pressione…

Dopo l’intervento di espianto di rene, le condizioni di Vincent peggiorano improvvisamente…

Lale è sconvolta dal tentativo di Stella di diventare una sua sosia. Theo inizia così a sperare che la fidanzata abbia finalmente aperto gli occhi su quanto sia mentalmente disturbata la sua “fan”…

Mentre Markus veglia tutta la notte su Vincent, Michael conforta Nicole. Quest’ultima assiste poco dopo ad un momento di grande intimità tra Erik e Yvonne.

Grazie a Hildegard, Greta fa una scoperta sconvolgente: Luis è uno chef di grande talento e fama!

Le accuse contro Markus vengono archiviate, con grande sollievo di Katja e Maxi. Christoph, al contrario, è furioso!

Ana è terribilmente preoccupata per Vincent e chiede con insistenza di poter far visita al suo benefattore.

I Sonnbichler scoprono che la sorella di Stella – Tamara – è tragicamente morta. Lale prova a stare vicina come può alla ragazza, perdonando il comportamento di quest’ultima.

Erik aiuta Nicole a riappacificarsi con Ana, riaccendendo i sentimenti della Alves per lui.

Katja prova a stare vicina a Markus, a pezzi per le condizioni di salute di Vincent.