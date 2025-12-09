Un posto al sole, anticipazioni 10 dicembre 2025: i dubbi di Rosa su Eduardo

Anticipazioni e trama episodio di Un posto al sole in onda mercoledì 10 dicembre 2025

La rottura tra Alice (Fabiola Balestriere) e la sua famiglia appare irreparabile. Gennaro (Carlo Caracciolo) si trova a gestire la situazione legata all’arrivo di Filippo (Michelangelo Tommaso) ai Cantieri, ma Sartori non sarà l’unico a rientrare. Damiano (Luigi Miele) cerca di placare i dubbi di Rosa (Daniela Ioia) su Eduardo (Fiorenzo Madonna), pur conservando le proprie incertezze; nel frattempo, Sabbiese sembrerà ritrovare un punto d’incontro con Clara (Imma Pirone), ma il ruolo di Stella (Daniela De Vita) è meno secondario di ciò che si immagina… Seguici su Instagram.