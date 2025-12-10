Un posto al sole, anticipazioni 11 dicembre 2025: la riunione di condominio!

Anticipazioni e trama episodio di Un posto al sole in onda giovedì 11 dicembre 2025
La riunione di condominio, prevista per decidere il pensionamento di Raffaele Giordano (Patrizio Rispo) e le relative conseguenze, prende una svolta imprevista che potrebbe coinvolgere anche Guido (Germano Bellavia) e Mariella (Antonella Prisco).
Nel frattempo, Filippo (Michelangelo Tommaso) partecipa per la prima volta a una riunione ai Cantieri, sostituendo Chiara (Alessandra Masi). Riuscirà Gennaro (Carlo Caracciolo) a influenzarlo per portarlo dalla sua parte?