Un posto al sole, anticipazioni 11 dicembre 2025: la riunione di condominio!

Vittorio Rossani 10 Dicembre 2025

Riunione di condominio / Un posto al sole (foto RAI)
Anticipazioni e trama episodio di Un posto al sole in onda giovedì 11 dicembre 2025

La riunione di condominio, prevista per decidere il pensionamento di Raffaele Giordano (Patrizio Rispo) e le relative conseguenze, prende una svolta imprevista che potrebbe coinvolgere anche Guido (Germano Bellavia) e Mariella (Antonella Prisco).

Nel frattempo, Filippo (Michelangelo Tommaso) partecipa per la prima volta a una riunione ai Cantieri, sostituendo Chiara (Alessandra Masi). Riuscirà Gennaro (Carlo Caracciolo) a influenzarlo per portarlo dalla sua parte?…