Un posto al sole, anticipazioni 12 dicembre 2025: Elena in crisi per la distanza con Alice

Anticipazioni e trama episodio di Un posto al sole in onda venerdì 12 dicembre 2025
Mentre Alice (Fabiola Balestriere) si organizza per partire per Londra insieme a Vinicio (Gianluca Spagnoli), Elena (Valentina Pace) è turbata dalla crescente lontananza che avverte nel rapporto con sua figlia.
Gennaro (Carlo Caracciolo), determinato a prevalere su Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli), tenta di convincere Filippo (Michelangelo Tommaso) a schierarsi dalla sua parte, ma un imprevisto potrebbe mandare all’aria i suoi piani.
Nel frattempo, il potenziale candidato suggerito da Alberto (Maurizio Aiello) appare davvero impeccabile: sarà lui il nuovo portiere di Palazzo Palladini? Rosa (Daniela Ioia), invece, non sembra del tutto sicura che lasciare l'incarico sia stata la scelta migliore…