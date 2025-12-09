Un posto al sole, anticipazioni 15 – 19 dicembre 2025

Anticipazioni settimanali puntate Un posto al sole da lunedì 15 a venerdì 19 dicembre 2025

Il ritorno di Okoro getta Gennaro nel panico, spingendolo a pensare di fare qualunque cosa pur di evitare il carcere. Tuttavia, proprio sul punto di agire, qualcosa potrebbe fermarlo. Quando la situazione sembra ormai senza via d’uscita e Guido e Mariella rischiano seriamente di perdere la loro casa, Raffaele ha un’intuizione improvvisa che potrebbe risolvere anche il problema dell’abitazione di Rosa.

Cotugno comincia a dubitare della sincerità dell’interesse di Bice, mentre lei sembra pronta a sacrificarsi pur di mettere le mani sul denaro del barone. L’arresto di Okoro aumenta l’agitazione di Gennaro, mentre Ferri e Marina sperano che la sua testimonianza possa stroncare definitivamente il potere negativo di Gagliotti sui Cantieri.

Seguendo il suggerimento di Raffaele, Otello sembra trovare il modo giusto per convincere Rosa ad accettare il ruolo di portiera. Intanto, il piano di Bice inizia a funzionare nonostante la proverbiale tirchieria di Cotugno. Rosa e Damiano, presenti alla recita di Manuel, appaiono sempre più complici anche grazie all’atmosfera natalizia. Viola, invece, sorprenderà Eugenio con una proposta inaspettata.

In preda all’angoscia e convinto di essere stato vittima di una maledizione lanciata da Agata, Okoro si rifiuta di collaborare con i magistrati che indagano sulla morte di Assane e, deludendo le aspettative di Michele, Roberto e Marina, finisce per scagionare del tutto Gennaro.

Grazie ai soldi ottenuti da Cotugno, Bice torna a contattare Troncone con l’obiettivo di recuperare il denaro che proprio Lello le aveva sottratto. Raffaele, intanto, è in fermento per l’organizzazione del Natale. Dopo vari malintesi, Viola ed Eugenio riusciranno finalmente a chiarirsi.

La tensione tra Eduardo e Clara resta alta, ma Rosa, ignara che nella vita del fratello sia entrata un’altra donna, farà di tutto per riavvicinarli. Nonostante l’entusiasmo per la possibile nomina di Riccardo a primario, le cose potrebbero non andare come sperato.

Mentre Eduardo e Stella fingono leggerezza, il loro legame diventa sempre più intenso, ma la ragazza nasconde un segreto importante. Viola informa Ornella che lei ed Eugenio hanno deciso di riprovarci. Rossella, invece, è amareggiata per il fatto che Riccardo non abbia ottenuto la nomina a primario del reparto ospedaliero…