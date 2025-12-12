Un posto al sole, trama 15 dicembre 2025: il ritorno di Okoro getta Gennaro nel panico

Anticipazioni e trama episodio di Un posto al sole in onda lunedì 15 dicembre 2025
Il ritorno di Okoro mette Gennaro in uno stato di agitazione totale, al punto che sembra disposto a tutto pur di evitare il carcere. Tuttavia, proprio quando sta per entrare in azione, un evento imprevisto potrebbe bloccarlo.
Intanto, mentre Guido e Mariella sembrano ormai destinati a perdere definitivamente la loro casa, Raffaele ha un’improvvisa intuizione che potrebbe rappresentare la soluzione al problema legato all’abitazione di Rosa.
Nel frattempo, Cotugno continua a nutrire dubbi sulla sincerità dell'interesse di Bice nei suoi confronti, mentre lei sembra pronta a sacrificarsi pur di mettere le mani sul denaro del barone…