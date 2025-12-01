Un posto al sole, trama 2 dicembre 2025: Marina costretta a una decisione difficile

Anticipazioni e trama episodio di Un posto al sole in onda martedì 2 dicembre 2025

Il legame tra Alice (Fabiola Balestriere) e Vinicio (Gianluca Spagnoli) sta diventando sempre più robusto e profondo, consolidandosi giorno dopo giorno. Nel frattempo, Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli) si renderà conto che Gennaro Gagliotti (Carlo Caracciolo) possiede ancora delle risorse nascoste che potrebbero metterlo in difficoltà. Determinato a contrastare l’avversario a tutti i costi, Roberto si vedrà costretto a coinvolgere Marina (Nina Soldano) in una delicata scelta, una decisione che potrebbe rivelarsi particolarmente complessa e non garantire i risultati desiderati…

Intanto, Renato (Marzio Honorato), intenzionato a trovare una soluzione definitiva alla situazione del portiere, proporrà a Otello (Lucio Allocca) un piano che permetta di salvaguardare il posto di lavoro di Raffaele (Patrizio Rispo). Tuttavia, nonostante le buone intenzioni e gli sforzi profusi, gli eventi prenderanno una piega inattesa, scombinando tutti i programmi… Seguici su Instagram.