Un posto al sole, trama 3 dicembre 2025: Chiara cambia atteggiamento con Gennaro

Anticipazioni e trama episodio di Un posto al sole in onda mercoledì 3 dicembre 2025

Marina (Nina Soldano) e Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) si troveranno ad affrontare le conseguenze della riunione con Chiara (Alessandra Masi) ai Cantieri, sia sul piano professionale che familiare. Anche Gennaro (Carlo Caracciolo), però, dovrà fare i conti con il cambiamento di atteggiamento da parte della Petrone nei suoi confronti.

Nel frattempo, l'amicizia tra Raffaele (Patrizio Rispo) e Renato (Marzio Honorato) sarà in grado di superare le recenti tensioni? Infine, Guido (Germano Bellavia) e Mariella (Antonella Prisco) si ritroveranno a gestire la situazione con Cotugno (Walter Melchionda) e con Bice (Lara Sansone), determinata a riprendersi ciò che le appartiene, alla ricerca di un nuovo alleato…