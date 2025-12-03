Un posto al sole, anticipazioni 4 dicembre 2025: “Filippo, ho una proposta per te”

Anticipazioni e trama episodio di Un posto al sole in onda giovedì 4 dicembre 2025
Renato (Marzio Honorato) continua a isolarsi sempre di più, mentre a Palazzo Palladini si discute sul futuro senza Raffaele (Patrizio Rispo) in portineria. Filippo (Michelangelo Tommaso) viene contattato con un’importante proposta lavorativa da Chiara (Alessandra Masi).
Marina (Nina Soldano), profondamente provata dagli eventi legati ad Alice (Fabiola Balestriere), attraversa una fase di forte crisi emotiva. Infine, Bice (Lara Sansone), decisa a trovare un finanziatore benestante, sembra aver messo gli occhi sulla sua prossima conquista…