Un posto al sole, anticipazioni 5 dicembre 2025: il grande errore di Eduardo Sabbiese

Anticipazioni e trama episodio di Un posto al sole in onda venerdì 5 dicembre 2025

Sempre più afflitto dalla propria situazione e dal fatto di non riuscire a garantire a Clara (Imma Pirone) e Nunzia la vita che desidera per loro, Eduardo Sabbiese (Fiorenzo Madonna) potrebbe commettere un errore significativo. Nel frattempo, la preparazione del presepe offre a Raffaele (Patrizio Rispo) l’opportunità di congedarsi professionalmente da Palazzo Palladini e dai suoi abitanti.

Il progetto di Bice (Lara Sansone) per convincere Cotugno (Walter Melchionda) a fornirle il denaro necessario a far cadere Troncone (Lucio Pierri) nella sua trappola sembra procedere senza ostacoli…